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Kağıthane Belediyesi İlçedeki Tüm Gençleri Afetlere Karşı Eğitiyor

Kâğıthane Belediyesi, afetlere karşı farkındalığın yaygınlaşması adına ilçedeki tüm ortaokul ve liselerde afet farkındalık eğitimleri düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:03
Kağıthane Belediyesi İlçedeki Tüm Gençleri Afetlere Karşı Eğitiyor
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Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlere karşı Kâğıthane Belediyesi gençleri bilinçlendiriyor. Kâğıthane Belediyesi, afetlere karşı farkındalığın yaygınlaşması adına ilçedeki tüm ortaokul ve liselerde afet farkındalık eğitimleri düzenliyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kâğıthane Belediyesi'nin koordinasyonunda Belediye Sivil Savunma Uzmanı eğitimcileri ile yapılan eğitimlerde; öğrenci ve öğretmenler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

Katılımcılara çök-kapan-tutun hareketleri, afetlere karşı binalarda alınması gereken tedbirler, toplanma alanlarının kullanımı; bayılma, kanama, soluk borusu tıkanmaları ve hafif yaralanmalarda yapılacak ilkyardımlar acil durum çantası hazırlanması gibi konular öğretiliyor. Kâğıthane Belediyesi'nin okullardaki Afet Farkındalık ve İlkyardım Eğitimleri eğitim dönemi boyunca devam edecek. Eğitime katılan öğrencilerin tümüne Kâğıthane Belediyesi tarafından 4 GB'lık mobil internet paketi de hediye ediliyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin afetlerin değil tedbirsizliğin can yaktığını belirterek; '' Olası İstanbul depremi için gereken tedbirlerimizi aldık. Bu konuda alınabilecek en iyi tedbirin farkındalık olduğunu düşünüyoruz. Olası bir afet anında gençlerimizin gücüne, aklına güveniyoruz. Bu nedenle onlara afet eğitimleri vererek hem kendi canlarını korumalarını hem de yakınlarına faydalı olabilmelerini amaçlıyoruz.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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