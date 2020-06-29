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Kağıthane Belediyesi Halka 2 Milyon Maske Ve Kolonya Dağıttı

Kağıthane Belediyesi, ülkede eşine az rastlanılır bir uygulamayı hizmete koydu. Belediye ekipleri tarafından maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketleri vatandaşların evlerine ücretsiz dağıtılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Haziran 2020 Pazartesi 13:00
Kağıthane Belediyesi Halka 2 Milyon Maske Ve Kolonya Dağıttı
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Kağıthaneli vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek hijyen paketini talep edebiliyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda ertesi gün ekiplerce hijyen paketi evine kadar teslim ediliyor.

1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonya dağıtıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin koronavirüsün önlenmesi için temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra sosyal yardım çalışmalarına da ağırlık verdiklerini ifade etti. Başkan Öztekin; ''Belediyemizin internet sitesinden hijyen paketi talep eden vatandaşlarımızın hepsine maske, kolonya ve sabundan oluşan ürünleri teslim ediyoruz. Geçen üç aylık sürede Kağıthane'mizde vatandaşlarımıza 1 milyon 700 bin maske ve 250 bin kolonya dağıttık. Bu konuda ilçemizdeki meslek liseleri ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Okullarımızda, maliyeti tarafımızca karşılanarak üretilen maskeleri, vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde ulaştırıyoruz. Maskelerimiz %90 oranında partikül geçirmeme özelliğine sahiptir'' dedi.

Çocuklara özel maske

Çocukların koronavirüs sürecinde maske takmalarını teşvik etmek amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından çizgi film karakterli maskeler üretiliyor. Üretilen özel çocuk maskeleri yine ücretsiz şekilde dağıtılıyor.

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında artışların önüne geçmek adına birçok valilik maskesiz sokağa çıkmayı yasakladığını duyurdu. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin de bulunduğu 50 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Kağıthane’de maskeler ücretsiz dağıtılırken, vatandaşların kullandıkları maske ve eldivenlerini atmaları için de şehirde farklı noktalara 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 29.06.2020 13:24
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