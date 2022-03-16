banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.088,80
ALTIN
904,70
DOLAR
14,65
STERLİN
19,33
EURO
16,19
Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle Çanakkale'yi Anlattı(VİDEOLU)
(VİDEOLU)Başkan Bozkurt Asker Kıyafeti İle...
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik krizi düzelttiler
Son Dakika
Babacan: ’Moskova’ya heyet gönderdik, ekonomik...
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı Halk'ı Uyardı
İmamoğlu Yoğun Kar Yağışına Karşı...
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta Karla Mücadele Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor
İstanbul'un En Büyük İlçesi Esenyurt'ta...

Kağıthane Belediyesi 7 Bin Öğrencinin Sınav Ücretini Karşıladı

Kağıthane Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek 7 bin üniversite adayının sınav giriş ücretlerini karşıladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2022 Çarşamba 16:20
Kağıthane Belediyesi 7 Bin Öğrencinin Sınav Ücretini Karşıladı
banner171

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan ‘Gençhane’ projesi kapsamında; ilçedeki üniversite adaylarının sınav giriş ücretleri belediye tarafından karşılandı. Projeden 7 bin genç yararlandı.

Kağıthane Belediyesi projeden yararlanmak isteyen gençlere herhangi bir ön şart koşmayarak ihtiyaç sahibi olmalarını yeterli sebep olarak sundu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaptığı açıklamada; ''Üniversite hayali kuran gençlerimizin derslerine daha rahat çalışabilmeleri için 3 adet Millet Kıraathanesi açtık. Tesislerimizde ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları veriyoruz. Ayrıca üniversite adayı gençlerimiz için 200 binin üzerinde soru ve 5 bin videolu konu anlatımından oluşan online kurslar düzenliyoruz. Sınav sonrası üniversite adaylarına da tercih desteğinde bulunuyoruz. Gençlerimizin sınav stresini en aza indirmek adına da alanında uzman psikologlarımız ile terapi hizmeti de veriyoruz.'' diye konuştu.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kâğıthane’de Deprem Tatbikatı Yapıldı
Kâğıthane’de Deprem Tatbikatı Yapıldı
Gençler, İnsansız Hava Aracı Teknolojisini Öğreniyor
Gençler, İnsansız Hava Aracı Teknolojisini Öğreniyor
Güngörmüşlerin Kuran-I Kerim Okuma Heyecanı
Güngörmüşlerin Kuran-I Kerim Okuma Heyecanı
Başkan Özteki̇n'den Üni̇versi̇te Adaylarina Müjde
Başkan Özteki̇n'den Üni̇versi̇te Adaylarina Müjde
TRT İstanbul Radyosu Konserleri̇ Artık Kağıthane'de
TRT İstanbul Radyosu Konserleri̇ Artık Kağıthane'de

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169