Kağıthane Belediyesi 10 Binden Fazla Çocuğa Spor Eğitimi Verdi

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı’nda gerçekleştirildi. 20 farklı branştan öğrencinin katıldığı ve gösterilerin yapıldığı törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her bir çocuğun spora yönelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yaz Spor Okullarında bu yaz 4-16 yaş aralığındaki 10 binden fazla çocuk ve genç; Okçuluk, Satranç, Voleybol, Buz Pateni, Yüzme, Golf, Basketbol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Jimnastik, Futsal, Atletizm, Boks, Engelli Basketbol ve Dart dallarında ücretsiz spor eğitimi aldılar.

Başkan Mevlüt Öztekin; “Amacımız, çocuklarımızın her birinin spora yönelmesini sağlamak. Daha sağlıklı ve topluma örnek bireyler olarak büyümelerini istiyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)