banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1438.28
ALTIN
487.12
DOLAR
8.4351
STERLİN
11.6924
EURO
9.9699
KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket ziyareti
KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket...
Gençler Projelerini Kılıçdaroğlu İle Paylaştı
Gençler Soruları İle Kılıçdaroğlu'nu Terletti
Ali Babacan: Sadece sistem değil zihniyet de değişmeli
Ali Babacan: Sadece sistem değil...
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: “Vaktiyle meşhur bir laf vardı ‘Hayaldi gerçek oldu’. Doğru ama şimdi ‘gerçekti hayal oldu’”
BABACAN’DAN ERDOĞAN’A: “Vaktiyle meşhur bir...

Kağıthane Belediyesi 10 Binden Fazla Çocuğa Spor Eğitimi Verdi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 09:44
Kağıthane Belediyesi 10 Binden Fazla Çocuğa Spor Eğitimi Verdi
banner171

Kağıthane Belediyesi Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni, Hasbahçe Stadı’nda gerçekleştirildi. 20 farklı branştan öğrencinin katıldığı ve gösterilerin yapıldığı törende Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, her bir çocuğun spora yönelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Yaz Spor Okullarında bu yaz 4-16 yaş aralığındaki 10 binden fazla çocuk ve genç; Okçuluk, Satranç, Voleybol, Buz Pateni, Yüzme, Golf, Basketbol, Futbol, Hentbol, Tekvando, Karate, Güreş, Masa Tenisi, Tenis, Badminton, Jimnastik, Futsal, Atletizm, Boks, Engelli Basketbol ve Dart dallarında ücretsiz spor eğitimi aldılar.

Başkan Mevlüt Öztekin; “Amacımız, çocuklarımızın her birinin spora yönelmesini sağlamak. Daha sağlıklı ve topluma örnek bireyler olarak büyümelerini istiyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.09.2021 09:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balık Alırken Boyuna Bakın
Balık Alırken Boyuna Bakın
Bakan Karaismailoğlu Kağıthane&#39;ye Müjdeyi Verdi: Kasım Ayında Başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Kağıthane&#39;ye Müjdeyi Verdi: Kasım Ayında Başlıyor
Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı
Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı
Çarşamba Buluşmaları Başladı
Çarşamba Buluşmaları Başladı
Öztekin'den Üniversitelilere: ''İş Sahada Öğrenilir''
Öztekin'den Üniversitelilere: ''İş Sahada Öğrenilir''

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169