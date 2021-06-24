banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1411
ALTIN
498.222
DOLAR
8.7015
STERLİN
12.1155
EURO
10.3785
Ali Babacan : İzmir Ödemiş'te Esnafla Buluştu
Ali Babacan : İzmir Ödemiş'te...
Ali Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Önce ihalelerde davet usulünü kaldırın, sonra belediyelerden şeffaflık isteyin’
Ali Babacan’dan Erdoğan’a: ‘Önce ihalelerde...
İmamoğlu, “Mor Zirve'de Konuştu: “Tek Bir Kişinin Sözlerine Bağlı Bir İstanbul Yok Artık”
İmamoğlu, “Mor Zirve'de Konuştu: “Tek...
İmamoğlu: Hükümet Kanal İstanbul'un Temelini Değil Çok Önceden Planlanan Köprü'nün Temel Atma Törenidir
Son Dakika
İmamoğlu Sazlıdere Barajının Önünde Kanal...

İstanbul'un Merkezine 24 Bin M2'Lik Botanik Meydan

İstanbul'un konum olarak tam orta noktasında yer alan Kağıthane'de, 24 bin metrekarelik botanik meydan inşa ediliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 17:45
İstanbul'un Merkezine 24 Bin M2'Lik Botanik Meydan
banner171

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 2019 Yerel Seçimi öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Kağıthane Meydanı'nın ilk etabı, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Merkez Mahallesi Meydanı'nda ikinci etap çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Kağıthane Meydanı; binlerce farklı türde ağaç ve bitki çeşidi, süs havuzu ve su düzenekleri, gezi ve dinlenme alanları, kitap kafesi, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yolları ile İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olmaya şimdiden aday. İlçe merkezindeki toplam 24 bin metrekarelik botanik bahçe ve meydanın, 5 bin metrekaresi yeşil alan ve 19 bin metrekaresi de araç ve yürüyüş yolu, dinlenme ve gezi alanlarından oluşuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Meydan'daki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Başkan Öztekin; '' Tarihi Kağıthane Treni, Hasbahçe, Sadabad ve Kağıthane Deresi'ndeki sandallar ile Meydan bir bütün oluşturacak. Burası tarihte olduğu gibi yine dinlence, kültür ve sanat mekanı haline gelecek.'' diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıthane'de Affet Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Kağıthane'de Affet Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Kağıthane'de Affet Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Kağıthane'de Affet Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Arıcılar Çamlıvadi Camii İbadete Açıldı
Arıcılar Çamlıvadi Camii İbadete Açıldı
Kağıthane'de Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Kağıthane'de Koordinasyon Merkezi Kuruluyor
Kağıthane Fiber Ağlara Örülüyordu
Kağıthane Fiber Ağlara Örülüyordu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169