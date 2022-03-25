İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Kağıthane’de Yapıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı. Toplantıya AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlık etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin toplantıda yaptığı konuşmada, seçim öncesi vatandaşa verilen 53 proje sözünün %80’inin tamamlandığını söyledi. Kağıthane’de hayata geçen projeler arasında: ‘Millet Kıraathaneleri ve Çocuk Kütüphaneleri, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Sporcuhane, Modern Kapalı Pazar Yerleri, İstihdam Hizmet Noktası, Tarihi ve Kültürel Mirası İhya Çalışmaları, Çevre ve Geri Dönüşüm Merkezi, Yayalaştırılmış Alışveriş Caddeleri, Kağıthane Meydanı, Millet Bahçeleri, Tematik Sokaklar, Sosyal Medya Stüdyosu, Gençhane, Akıllı Şehir Mobilyaları, Yeşil Alanlar, Botanik Park’ bulunuyor.

Nurtepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)