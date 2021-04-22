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İş Yeri Tam Kapalı Esnafa 1000 TL Destek

Kâğıthane Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerleri tam kapalı olan esnafa 1.000 lira maddi yardım yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Nisan 2021 Perşembe 09:21
İş Yeri Tam Kapalı Esnafa 1000 TL Destek
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Tüm dünya ile birlikte Türkiye de koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele sergiliyor. Bu süreçte tedbir amaçlı birçok iş yeri de salgın nedeniyle kapalı durumdaydı.

Kağıthane Belediyesi, ilçede tam kapalı esnaflara destek paketi açıkladı. Kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine belediye tarafından 1.000 TL'lik destekte bulunuluyor.

Destekten yararlanmak isteyen esnaflar Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeye başladı. Müracaat kabul koşulları ise; esnafın, hem kendisinin hem de işyerinin Kâğıthane’de olması olarak açıklandı. Başvuruda bulunurken esnaftan istenecek belgelerse belediyenin internet sitesinde yayımlandı. Birden fazla işyeri olan esnaf sadece bir iş yeri için başvuruda bulunabilecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, destek paketinin pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlayacağını söyledi. Pandemiyle mücadele konusunda esnafların yanlarında olduklarını belirten Başkan Öztekin; '' Talepte bulunan esnaflarımızdan bugüne kadar binlerce iş yerini ekiplerimiz pandemiye karşı dezenfekte etti. Biz de ilçemizdeki her bir esnafı belirli bir program dahilinde her gün ziyaret ediyor, talep ve önerilerini değerlendiriyoruz. Esnaflarımızın talep ve önerileri, o cadde ve sokağa yapılacak yatırımlarımız için bize fikir veriyor. Yanı sıra her bir esnafımıza maske ve kolonyadan oluşan hijyen paketlerimizden dağıtıyoruz. Bugüne kadar 4 milyonun üzerinde maske ve 350 bin kolonyayı Kağıthaneli esnaf ve komşularımıza dağıttık.'' diye konuştu.

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