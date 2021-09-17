banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1419.43
ALTIN
488.66
DOLAR
8.6580
STERLİN
11.9093
EURO
10.1795
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hak Ettikleri Cezayı Aldılar
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hakettikleri...
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!  
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!...
300 metrobüs alımına onay bekleyen İmamoğlu:İstanbulluyu mağdur ederseniz, İstanbullu sizi tanımaz
Son Dakika
300 metrobüs alımına onay bekleyen...
Çok Geç de olsa Bir HUKUK ZAFERİ ELDE ETTİK.
.Çok Geç de olsa Bir...

İçişleri Bakanlığı'ndan Kağıthane Belediyesine Teşekkür

Kağıthane Belediyesi'nin sel ve yangın bölgelerinde yaraların sarılması için ulaştırdığı yatırımların ardından İçişleri Bakanlığı bir Teşekkür Belgesi gönderdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2021 Cuma 13:16
İçişleri Bakanlığı'ndan Kağıthane Belediyesine Teşekkür
banner171

Kağıthane Belediyesi, Muğla ve Antalya'da çıkan yangınların ardından; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrası bölgelerde yaraların sarılması için yardım çalışmalarına devam ediyor. Afetlerin yaşandığı ilk günden itibaren sahada olan Kağıthane Belediyesi; ekip, ekipman ve iş makineleriyle afetlere müdahale etti. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi öncülüğünde ilçe genelinde toplanan yardımların tamamı afetzedelere ulaştırıldı. Yangından etkilenen bölgelere ise 10 bin fidan bağışında bulunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de afetlerden zarar gören yerleri ziyaret ederek afetzedelerle birebir görüşüp ihtiyaçların giderilmesi noktasında destek oldu.

İçişleri Bakanlığı, Kağıthane Belediyesi'nin afet bölgelerinde gösterdiği özverili çalışmaları neticesinde bir Teşekkür Belgesi gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen Teşekkür Belgesi'nde 'Devlet-Millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliği ile sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle ''Ben de varım!'' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle...' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.09.2021 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi&#39;ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi  
Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi&#39;ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi  
Balık Alırken Boyuna Bakın
Balık Alırken Boyuna Bakın
Kağıthane Belediyesi 10 Binden Fazla Çocuğa Spor Eğitimi Verdi
Kağıthane Belediyesi 10 Binden Fazla Çocuğa Spor Eğitimi Verdi
Bakan Karaismailoğlu Kağıthane&#39;ye Müjdeyi Verdi: Kasım Ayında Başlıyor
Bakan Karaismailoğlu Kağıthane&#39;ye Müjdeyi Verdi: Kasım Ayında Başlıyor
Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı
Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169