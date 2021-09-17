İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAĞITHANE BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Kağıthane Belediyesi, Muğla ve Antalya'da çıkan yangınların ardından; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi sonrası bölgelerde yaraların sarılması için yardım çalışmalarına devam ediyor. Afetlerin yaşandığı ilk günden itibaren sahada olan Kağıthane Belediyesi; ekip, ekipman ve iş makineleriyle afetlere müdahale etti. Yanı sıra Kağıthane Belediyesi öncülüğünde ilçe genelinde toplanan yardımların tamamı afetzedelere ulaştırıldı. Yangından etkilenen bölgelere ise 10 bin fidan bağışında bulunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de afetlerden zarar gören yerleri ziyaret ederek afetzedelerle birebir görüşüp ihtiyaçların giderilmesi noktasında destek oldu.

İçişleri Bakanlığı, Kağıthane Belediyesi'nin afet bölgelerinde gösterdiği özverili çalışmaları neticesinde bir Teşekkür Belgesi gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla gönderilen Teşekkür Belgesi'nde 'Devlet-Millet dayanışmasının en güzel örneğini sergileyerek yaraların el birliği ile sarılması için bölgede fedakarca yürüttüğünüz çalışmalarla, afetzede vatandaşlarımıza sunduğunuz maddi-manevi destekle ''Ben de varım!'' dediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle...' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)