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Hürriyet'e Yeni Bir Spor Tesisi Açılıyor

Kâğıthane Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'ne genç ve yetişkinlere özel yeni bir spor tesisi açılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 11:49
Hürriyet'e Yeni Bir Spor Tesisi Açılıyor
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Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in seçim öncesi sözünü verdiği Sporcuhane projesi kapsamında ilçedeki mahallelere yeni spor alanları kazandırılıyor. Talatpaşa Mahallesi'nden sonra şimdi de Hürriyet Mahallesi'ne genç ve yetişkinlere özel yeni bir spor tesisi açılıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Dr. Cemil Bengü Caddesi'nde yer alan Hürriyet Spor Tesisi; 600 m2 alanda kadın ve erkeklere ayrı günlerde hizmet verecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak tesiste fitness, pilates ve aerobik yapılabilecek.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son hazırlıkları yerinde inceleyerek tesisin yakın zamanda hizmete açılacağını söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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