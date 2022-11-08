Hamidiye Minibüs Durağı Yeni Yerinde Yeni Haliyle Hizmet Verecek

Kâğıthane’de bulunan Hamidiye Minibüs Durağı eskiden farklı bir noktadan hizmet veriyordu. İhtiyaçların karşılanmasında yetersiz kalan eski durak; şoför esnafının dinlenmesi, minibüslerin güvenli park etmesi için uygun bir yer değildi. Adeta derme çatma bir yapıda bulunan eski durak, hem şoförlere hem de yolculara konforlu bir alan sunmuyordu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kâğıthane Belediyesi tarafından Hamidiye Minibüs Durağı, yeni yeri olan Hamidiye Alp Sokak'ta yeni baştan inşa edildi. Durak bir programla vatandaşın hizmetine açıldı.

Durağın açılış programına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kaymakam Tahir Şahin, AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, durak şoförleri ve vatandaşlar katıldı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin burada yaptığı konuşmada; '' Şoför esnafımız yeni durağında; sefer aralarında dinlenip, yorgunluğunu atıp tekrar seferine çıkabilecek. Bu da trafikte sürüş güvenliğini artıracaktır. Binamıza bir adet çay ocağı ve mescit de inşa ettik. Bir yandan yorgunluk atarken bir yandan da ibadetlerini aksatmadan yerine getirebilecekler. Araç park alanını ve çevre yolunu yeni asfaltla kapladık. Bu sayede araçlarını güvenli şekilde park etme imkanı bulacaklar. Peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile burayı daha estetik ve doğal hale getirdik. Her anlamda Kâğıthane’mize yakışır bir tesis oldu. Emeği geçen mühendisinden işçisine çalışma arkadaşlarımı da bu vesileyle tebrik ediyorum.'' dedi.