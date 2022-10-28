Halkın % 87.5’i Başkan Öztekin’den Memnun

GENEL SEÇİMDE CHP VEYA DİĞER PARTİLERE OY VERECEĞİM DİYEN BİR ÇOK SEÇMEN BELEDİYE SEÇİMİNDE AK PARTİNİN ADAYI MEVLÜT ÖZKETİN OlURSA OYUMU ONA VERİRİM CEVABI VERDİ

İstanbul Times Tv Mikrofonuna konuşan bir kadın “Belediye başkanımızı çok iyi tanıyoruz. Çok iyi bir insan.Çöpümüzü alıyor.Kapılarımızın Önünü süpürüyor. O bizim canımız… adını Biliyor musunuz sorusuna ise evet onun adı Mevlüt efendi dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Yağmur Polat

Karşınızda olsa bir şey ister misiniz sorusuna a ise yok istemem çünkü o da ekmek parası için çalışıyor zaten her şeyi de yapıyor dedi.

Bir değer seçmen ise aynen şunları söyledi “Ben CHP seçmeniyim ama belediye seçimi farklı bir konu. Bizim belediye başkanımız çok iyi. Bu Pazar belediye seçimi olsa ben oyumu Mevlüt Özketin’e vereceğim dedi.

Muhabirin karşınızda olsa ne sorardınız sorusuna ise patates fiyatı neden 12 lira diye sorardım dedi.

Bir başkan seçmen genel seçimde isi oyumu İyi Partiye veririm ama belediye başkanımız çok iyi çalıştığı için belediye seçiminde ona oy verebilirim dedi.

Bir başka seçmen ise başkanı tanıyorum hizmetlerinden çok memnumum Mevlüt Öztekin gerçekten 10 numara bir başkan dedi.

Bir değer seçmen ise yardım istedik bana yardım çıkmadı ben memnun değilim dedi.

Daha önce Ak Parti Gençlik Kollarında görev yaptığını ve Türkiye genelinde Ak parti’nin 100 binince üyesi olduğunu ifade eden bir seçmen ise kötü ekonomik gidişattan dolayı Ak partiden ayrıldım ve kızgınım ama bu başkan farklı bir insan.

Kendisi güzel işler yapıyor diyerek başkan farklı Ak Parti farklı dedi.

Diğer bir seçmen ise, Mevlüt Öztekin semtimizin çocuğu bu konuda şanslıyız Hizmetlerinden memnunuz sürekli halkın içinde. Allah ona uzun bir ömür versin dedi.

Çok sayıda Kağıthane’de yaşayan seçmen belediye başkanları Mevlüt Öztekin’den memnun olduklarını ifade ederek halk olarak dediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyor. İstediğimiz zaman kendisi ile görüşme imkanımız oluyor.Özetle bir belediye başkanından beklediğimiz her şeyi başkanımızdan görüyoruz diyenlerin sayısı oldukça fazla idi sokak röportajında.

İstanbul Times Tv özel You Tube kanalının Genel yayın Yönetmeni Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi ….

1989 yılından beri gazeteciyim. 15 sene önce ilk siyasi sokak röportajlarını başlatan bir kişi olarak zaman zaman halk’a belediye başkanınızın hizmetlerinden memnu musunuz diye soru sorarız.

Kısa bir süre önce Kağıthane ilçesinde yaptığımız sokak röportajlarında ki bir sorumuz’ da Kağıthane belediye başkanının hizmetlerinden memnun musunuz sorusunu sorduk.

Ak Parti’ye oy vereceğini ifade eden seçmenin Ak parti Belediye başkanı adayı demesi normal ama bir CHP, HDP,Zafer partisi veya diğer partilere mensup seçmenin bile yerel yönetim seçiminde oyumu mevcut belediye başkanı Mevlüt Öztekin’e vereceğim diyenlerin sayısı az değildi.

Çetiner, sözlerini şu şekilde tamamladı : Başkan Öztekin halkın takdirini kazanmış .

Başkan Partisine yük değil aksine Partisin yükünü alan genç dinamik halkın başkanı olmayı başarmış .Başkanı ve ekibini bu yüksek halk memnuniyetinden dolayı kutlarım dedi”

Mevlüt Öztekin’in Kısa Özgeçmişi

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır.

İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı.

2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı.



Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Ak Parti Kağıthane ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı.

2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Evli ve bir çoçuk babasıdır.

Mevlüt Öztekin, 31 Mart 2019’da yapılan yerel yönetim seçimlerinde AK Parti’nin Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu ve kazandı. .

Yapılan sokak röportajını : İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz…

İşte Link:

https://www.youtube.com/watch?v=3yd-oLduWdM

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajans (İTHA)