Güngörmüşlerin Kuran-I Kerim Okuma Heyecanı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in vatandaşa sözünü verdiği 53 adet prejeden biri olan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi, faaliyetlerine başladı. Merkezde güngörmüşlerin gün içinde vakit geçirebilmeleri için çeşitli kurs ve etkinlikler düzenleniyor.

Merkez'de Kuran-ı Kerim dersine katılan vatandaşların heyecanları yüzlerine yansıdı. Kursiyerlere burada Arapça alfabe, sureler ve Türkçe mealleri ile Hz. Peygamber'in hayatı gibi dersler veriliyor. Cuma günleri de kursta İslam Dini üzerine sohbet gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere Haziran ayında başarı belgeleri verilecek.

Kağıthane Belediyesi'e bağlı Hamidiye Yaşam Merkezi'nde yer alan Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi'nde Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra ebru, seramik, resim ve dekoratif ahşap boyama dersleri de mevcut. Ayrıca düzenlenen turlarla da İstanbul’un tarihi ve kültürel yerleri yaşlılara ücretsiz olarak gezdiriliyor.