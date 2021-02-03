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Güngörmüşlerin İhtiyaçları Belediye Ekiplerince Karşılanıyor

Kağıthane'de yaşlıların ihtiyaçları belediye ekiplerince karşılanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 16:03
Güngörmüşlerin İhtiyaçları Belediye Ekiplerince Karşılanıyor
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Kağıthane Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların market alışverişi, maaş çekimi, ilaç temini gibi taleplerini yerine getiriyor. Vatandaşlar belediyenin çağrı merkezini arayarak yada sosyal medya üzerinden ihtiyacı olan temel gıda ürünlerini veya ilaçlarını bildiriyor. Ardından belediye ekipleri market ve eczanelere giderek yaşlıların alışverişlerini yapıp evlerine teslim ediyor. Vatandaşların siparişlerini market fişleriyle birlikte teslim eden ekipler, bu sayede yüksek risk grubundaki vatandaşları pandemiye karşı koruyor.

'Vatandaşlarımızın taleplerini titizlikle yerine getiriyoruz'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ‘'Evinde gıda veya ilaca acil ihtiyaç duyan 65 yaş üzeri, kimsesiz, engelli olan vatandaşlarımızın tümüne ulaşarak ihtiyaçlarının temini için yardımcı oluyoruz. Yanı sıra bu vatandaşlarımıza aş evinden günde 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar götürüyoruz. Pandemi sürecinde testi pozitif çıkan ve dolayısıyla karantinada olan vatandaşlarımızın da taleplerini aynı şekilde yerine getiriyoruz.' dedi.

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