Gümüşhane Caddesi Tematikleşiyor

Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesinde; Tematik Cadde Projesi kapsamında yol bakım, yenileme, peyzaj, aydınlatma, güçlendirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Cadde'ye yapılan orta refüj sayesinde hatalı parklanmanın önüne geçildiği gibi trafik akışı da rahatlatıldı. Birçok farklı türde ağaç ve bitki çeşidiyle cadde doğal bir görünüm kazandı. Yeni aydınlatma sistemleri ile geceleri de estetik ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin caddedeki çalışmaların yeni yılla birlikte tamamlanacağını söyledi.