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Gümüşhane Caddesi Tematikleşiyor

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden biri olan Tematik Cadde Projesi'nin bir yenisi de Şirintepe Mahallesi'nde yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Aralık 2022 Pazartesi 10:32
Gümüşhane Caddesi Tematikleşiyor
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Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesinde; Tematik Cadde Projesi kapsamında yol bakım, yenileme, peyzaj, aydınlatma, güçlendirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Cadde'ye yapılan orta refüj sayesinde hatalı parklanmanın önüne geçildiği gibi trafik akışı da rahatlatıldı. Birçok farklı türde ağaç ve bitki çeşidiyle cadde doğal bir görünüm kazandı. Yeni aydınlatma sistemleri ile geceleri de estetik ve güvenli bir görünüme kavuştu.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin caddedeki çalışmaların yeni yılla birlikte tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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