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Gençler, İnsansız Hava Aracı Teknolojisini Öğreniyor

Teknoloji hızla ilerlerlerken artık ulaşım, sağlık hizmetleri, taşımacılık ve hatta askeri alanda bile insansız araçlar kullanılıyor. Kağıthane Belediyesi gençlere, insansız araç teknolojisini yakından tanımaları için bir eğitim başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:05
Gençler, İnsansız Hava Aracı Teknolojisini Öğreniyor
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Kağıthane'de 15-25 yaş aralığındaki 200 gence özel olarak İHA-1 drone pilotu eğitimi kursu açıldı. Kağıthane Belediyesi'nin üstlendiği proje ile gençlere insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Toplam 32 ders saati süren eğitimlerin sonunda kursiyerler sınavdan başarıyla geçerlerse, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 drone pilotu sertifikası almaya hak kazanacaklar.

İnsansız hava aracı teknolojisinden; gözetleme, keşif, askeri harekatlar, taşımacılık, zirai ilaçlama, kamera çekimi ve yangın söndürme gibi çeşitli alanlarda faydalanılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili; '' Ülkemizin insansız araç teknolojisi alanındaki gelişimine gençlerimizi dahil etmek istedik. Gençlerimiz bu eğitimlerin sonunda drone pilotu olabilecekler. Dahası, insansız hava aracı teknolojisine hakim olmalarını istiyoruz. Yapay zeka ve otomasyon sistemleri hakkında edindikleri bilgiler ile inanıyorum ki gençlerimiz ileride ülkemizin bu alandaki gelişiminde de söz sahibi olacaktır. Sadece drone pilotu yetiştirmiyoruz, bu alanda gençlere bir fikir aşılıyoruz.'' dedi.


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