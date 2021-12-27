Genç Girişimci Ve Proje Üretim Merkezi Başarılı Bulundu

Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile ilgili

'Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvurusu

değerlendirilmiş olup Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından başarılı bulunarak desteklenmesi

kararlaştırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Merkez sayesinde gençlere Kodlama, Siber Güvenlik, Oyun Gelistirme, Proje Üretim ve Girişimcilik

alanlarında ücretsiz eğitimler verilecek. Her bir eğitimin 6 ay süreceği Merkez'de gençlerin iş sahibi

donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Kağıthaneli 15-29 yaş aralığındaki gençlerin

yararlanacağı Merkez, günümüz modern çağının gereklerine en uygun eğitim modelinde hizmet

verecek.

Merkez Mahallesi'nde inşasına başlanacak Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi'nin yeni yılda

faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kağıthane Belediyesi proje ile ilgili Teknopark istanbul, MÜSİAD ve

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptı.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak

kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Öztekin, ''Son dönemde Kağıthane,

gençlerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında geliyor. Son dönemdeki taşınma hareketliliğine

baktığımızda 18-30 yaş aralığı gençlerimizin Kağıthane'yi tercih ettiğini görüyoruz. Genç nüfusun bu

kadar çok olduğu ilçemizde gençlere yönelik projelerimiz de ayrı önem arzediyor. Gençlerimizin

meslek sahibi olabilecekleri, kendi işini kurabilecekleri yeni bir hizmet merkezi kazandırıyoruz.'' dedi.