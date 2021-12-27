Genç Girişimci Ve Proje Üretim Merkezi Başarılı Bulundu

Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile ilgili
'Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza yapılan proje başvurusu
değerlendirilmiş olup Ajansımız Yönetim Kurulu tarafından başarılı bulunarak desteklenmesi
kararlaştırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
Merkez sayesinde gençlere Kodlama, Siber Güvenlik, Oyun Gelistirme, Proje Üretim ve Girişimcilik
alanlarında ücretsiz eğitimler verilecek. Her bir eğitimin 6 ay süreceği Merkez'de gençlerin iş sahibi
donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanıyor. Kağıthaneli 15-29 yaş aralığındaki gençlerin
yararlanacağı Merkez, günümüz modern çağının gereklerine en uygun eğitim modelinde hizmet
verecek.
Merkez Mahallesi'nde inşasına başlanacak Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi'nin yeni yılda
faaliyete geçmesi hedefleniyor. Kağıthane Belediyesi proje ile ilgili Teknopark istanbul, MÜSİAD ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptı.
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak
kazanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Öztekin, ''Son dönemde Kağıthane,
gençlerin en çok tercih ettiği ilçelerin başında geliyor. Son dönemdeki taşınma hareketliliğine
baktığımızda 18-30 yaş aralığı gençlerimizin Kağıthane'yi tercih ettiğini görüyoruz. Genç nüfusun bu
kadar çok olduğu ilçemizde gençlere yönelik projelerimiz de ayrı önem arzediyor. Gençlerimizin
meslek sahibi olabilecekleri, kendi işini kurabilecekleri yeni bir hizmet merkezi kazandırıyoruz.'' dedi.
Kalkınma Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Genç Girişimci ve Proje Üretim Merkezi ile ilgili