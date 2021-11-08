Gayrettepe-Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı Testten Geçti

Gayrettepe İstasyonu’ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda

olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin saatte

120 km ile en hızlı metrosu olacak. Akıllı Tünel konseptinin yer aldığı bu metro hattı ayrıca Türkiye'nin

ilk yerli sinyalizasyon sistemine sahip olacak. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki hattı 2022 yılı

ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine sunmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Metro Hattı'nın test sürüşüne katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de raylı sistem

projeleriyle Kağıthane'nin merkezi konumunu güçlendirdiğini söyledi. Başkan Öztekin; '' Hattımızda

işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor

bir kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Hat üzerinden günde

600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Vatandaşlarımız Kağıthane’den metroya bindiğinde 24 dakika

içinde İstanbul Havalimanı’na ulaşabilecek. Bu da ilçemizi başta ulaşım olmak üzere turizm, ticaret ve

istihdam konularında çok ileriye taşıyacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından

temeli 9 Şubat 2014’te atılan Mecidiyeköy – Kâğıthane – Mahmutbey Metro Hattı da hizmet vermeye

başladı. Toplam 15 istasyondan oluşan hat ile Kağıthane’den Mecidiyeköy’e 5 dakikada,

Mahmutbey’e 28 dakikada ulaşılabiliyor.'' diye konuştu.

Yüzde 96'sı biten Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane'den başlayan test

sürüşü İstanbul Havalimanı'nda son bularak başarıyla tamamlandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)