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Engelliler Yazın Keyfini Böyle Çıkardı

Kağıthane Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yaz da engellileri ve ailelerini Şile'de ağırlayarak; onlara denizin ve güneşin keyfini çıkardıkları unutulmaz bir gün yaşattı. Engellilerin yanı sıra ilçedeki yetim çocuklar da bu yaz projeye dahil edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:52
Engelliler Yazın Keyfini Böyle Çıkardı
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Sabah özel araçlarla alınan vatandaşlar Kağıthane Belediyesi’ne ait Şile’deki dinlenme tesislerinde misafir ediliyor. Engellilere ve yetim çocuklara motivasyon da sağlayan programdan vatandaşlar ücretsiz şekilde yararlanıyor. Tesislerde ayrıca misafirlere kahvaltı ve öğle yemeğinden oluşan ikramlarda bulunuluyor. Bu yaz ilçede engelliler, yetimler ve aileleri olmak üzere bin 500'e yakın vatandaş Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği programla Şile’de günü birlik tatil yapacak.

Pazartesi günleri yetimler, salıdan cumaya engellilerin misafir edildiği Şile'de vatandaşlar yazın keyfini doyasıya çıkarıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekini, ''Engelli ve yetim kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız. Bu duyarlılıkla sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak son 2 yılda eğitimden sağlık hizmetlerine, istihdamdan sportif faaliyetlere varıncaya kadar engellilerimizin yanında olduk. Pandemi sürecinde de onları yalnız bırakmadık. Hijyen ürünlerinin temini, market ve eczane alışverişleri, bina ve okullarının temizlik ve dezenfektesi gibi her konuda yardımcı olduk. Şile gezimizle de onlara ve ailelerine moral ve motivasyon sağlamayı hedefliyoruz.'' diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 18.08.2021 16:55
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