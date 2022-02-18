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ENGELLİLER EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi faaliyetlerine başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 10:03
ENGELLİLER EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR
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Merkez Mahallesi’nde bulunan Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde 30 engelli 08.30-17.00 saatleri arasında çeşitli etkinliklere katılarak hem eğleniyor hem de sosyal ve sanatsal beceriler ediniyorlar.

Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde resim, müzik, drama ve ebru dersleri ücretsiz olarak veriliyor. Alanında uzman 4 özel eğitim ve 4 branş eğitmeni tarafından verilen eğitimlerden 18 yaş ve üzeri engelli bireyler yararlanıyor. Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi’nde bir adet çok amaçlı salon, el sanatları, müzik, mutfak ve resim atölyeleri ve derslikler yer alıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili olarak; ‘’ Özellikle engelli ebeveynlerinin hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak ve engellilerin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlamak amacıyla merkezimizde faaliyetlere başladık. Ailelerimiz çocuklarını buraya gönül rahatlığı ile bırakabiliyor. Bu sayede gün içinde kendilerine de zaman ayırabiliyorlar.’’ diye konuştu.


KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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