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Elden Gönüle Uzanan İyilik

Kağıthane Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların bu Ramazan da yüzlerini güldürdü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2022 Çarşamba 17:02
Elden Gönüle Uzanan İyilik
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Ramazan ayının gelmesiyle iftar ve sahur sofraları kalabalıklaşırken, Kağıthane Belediyesi ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Belediye, bu Ramazan 20 bine yakın aileye gıda yardımında bulunuyor.

Gıda paketleri un, yağ, şeker, tuz, kuru bakliyatlar ve şarküteri ürünlerinden oluşuyor. Yanı sıra çölyak hastası vatandaşlara özel olarak hazırlanan glütensiz gıdalardan oluşan paketler de evlerine kadar ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin internet sitesine girerek talep formu doldurup gıda yardımından faydalanabiliyorlar. Ramazan bayramına yakın bir tarihte de ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunularak bayramı mutlu bir şekilde geçirmeleri sağlanacak.

Kağıthane'de 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli vatandaşlaraysa özel hizmet veriliyor. Belediye'ye bağlı Aşevi'nden vatandaşlara her gün 2 öğün sıcak yemek hazırlanıp adreslerine teslim ediliyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin gıda yardımlarının sevkiyatının yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Başkan Öztekin; '' Ramazan; birlik ve beraberlik, paylaşma ayıdır. Halden anlama ayıdır. Bu düşünceyle Kağıthane'mizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin kapısını tek tek çalıyoruz. Hiçbir ailemizin Ramazan'ı mahzun geçirmesine gönlümüz razı değil.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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