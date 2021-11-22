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‘Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’ Açıldı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin&#39;in seçim öncesi söz verdiği 53 proje arasında yer bulan Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, bugün Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi&#39;nde düzenlenen törenle açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:08
‘Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi’ Açıldı
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İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim, bebek bakım, ayakkabı ve oyuncaktan oluşan yüzlerce çeşit ürüne
ücretsiz şekilde sahip olabileceği projenin açılış törenine AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul
Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Kaymakamı
Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Para yerine puanla alışveriş yapılıyor
Para vermeden alışveriş yapabilmeleri için, ihtiyaç sahibi vatandaşlara içerisinde puanların yüklendiği kartlardan
dağıtıldı. Vatandaşlar dilediği ürünü alırken ödemeyi bu kartlarla yapıyor. Para yerine puanlarını kullanıyor. Bu
konuyla ilgili özel bir ekip de oluşturuldu. Ailenin ihtiyacı ölçüsünde, ailedeki çocuk ve yaşlıların sayısı da baz alınarak
karta puanlar yükleniyor. Bu puanlar her 2 ayda bir kartlara aynı şekilde yüklenmeye devam edecek. Proje ile aileyi
ekonomik yönden güçlendirmek ve toplumsal huzuru korumak hedefleniyor.
Milletvekili Kaya: ‘’Gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini gördük’’
Açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya,
&quot;Başkanımız Kağıthaneli hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçlarını düşünerek çok güzel bir sosyal market hazırlamış.
Hemşehrilerimize hayırlı olsun diyoruz. Sosyal markette hem ev hem de gıda ihtiyacına yönelik her şey var.
Devletimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındadır. Belediyelerimiz de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor. Gönül
belediyeciliğinin en güzel örneğini ortaya koyan belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. AK Parti insana hizmeti
merkeze koyan bir anlayışla yola çıktı. &#39;İnsanı yaşat ki devlet yaşasın&#39; dedi. 19 yıldır insan odaklı politikalarımızla
vatandaşımızın yanında olduk. AK Parti iktidara geldiğinde 1.3 milyar lira sosyal yardım bütçesi vardı, bugün 69.3
milyar lira sosyal yardımla her bir vatandaşının yanında olan bir hizmet anlayışla çalışıyoruz&quot; diye konuştu.
İl Başkanı Kabaktepe: ‘’Partimiz ve belediyeciliğimiz insanımızın yanındadır’’
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise &quot;Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin&#39;e çok teşekkür
ediyorum. Hayat paylaşarak güzelleşir, ömür paylaşınca anlam kazanır düşüncesini en güzel gösteren
hizmetlerimizden bir tanesidir. AK Partili belediyelerimiz birçok alanda gönle dokunan, insanı önceleyen kadınımızı,
çocuğumuzu, gençlerimizi özne kılan faaliyetleri gerçekleştiriyor. Marketimiz hayırlı olsun, bu hizmet devam eden
projelerimizden bir tanesidir ve devamı da gelecektir. Partimiz ve belediyeciliğimiz sürekli insanımızın yanındadır.
İnsan olmanın en temel göstergelerinden biri paylaşabilmektir. Sosyal market hem insanımızın hem kamu
kurumlarımızın hem de belediyemizin kendi imkanlarını vatandaşlarımızla paylaşabileceği ortam sağlıyor&quot; dedi.
Başkan Öztekin: ‘’ Kağıthane’de kimse kimsesiz değildir’’
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de &quot;Sosyal marketimiz herkese hayırlı olsun. İhtiyaç sahibi
hemşehrilerimizin her daim yanındayız. Kimse, kimsesiz değildir. Burada günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her şey var.
Markette para geçmiyor, kart sistemi oluşturduk. Bu kartlara puanlar yükleyeceğiz ve hemşehrilerimiz o puanlarla
kolay bir şekilde buradan alışveriş yapabilecek. Sosyal marketimiz belediyemizin hemen karşısında, vatandaşımızın
rahat ulaşabileceği bir yerdedir. Vatandaşımız mağazamıza gelip kendi ihtiyacına göre istediği ürünü alabilecek.
Kartlara ailenin maddi durumuna göre puan yüklemeye devam edeceğiz&quot; diye konuştu.

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