Ekipler Ağaçların Sağlığı İçin Sahada

Ağaçların daha sağlıklı yetişmesinin yanı sıra peyzaj ve güvenlik amacıyla Kağıthane'de belediye ekipleri tarafından geçen yıl Kasım ayında başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşın talep etmesi halinde belediye ekipleri evlerin bahçelerindeki ağaçları da ücretsiz şekilde buduyor.

Ekiplerce, bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla kurumuş, kırılmış, zarar görmüş dalların uzaklaştırılması için bakım budamaları, bitkinin iyi bir görünüm kazanması yani peyzaj değerini artırmak için şekil budamaları ile dalların yaya ve araçların görüş alanını engellemesini önlemek amaçlı güvenlik budamaları yapılıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt ÖZtekin budama işlemi için konusunda uzman özel bir ekip oluşturduklarını belirterek; '' Çalışmalar sayesinde bitkilerin gelişimi hızlanacak. Çiçeklenmeyi, meyve miktarını ve kalitesini artırmada yardımcı olacak. Yanı sıra ağaçlarımız bahar aylarında daha güzel bir görünüm kazanacak.'' dedi.