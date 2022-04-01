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Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Özteki̇n Ve Gazi̇leri̇ Kabul Etti̇

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberindeki Kağıthaneli gazilerle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:27
Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Özteki̇n Ve Gazi̇leri̇ Kabul Etti̇
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Kağıthane Belediyesi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kağıthaneli gaziler için Kıbrıs'a bir gezi düzenledi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in de yer aldığı programda gaziler KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nden yapılan ziyaretleri anlamlı ve değerli bulduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki karşılıklı manevi bağların ve gönül birliğinin öneminin altını çizdi ve gazilere minnet duygularını ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretler sırasında Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına kavuşmasında önemli yeri olan Kıbrıs gazileri ile buluştuğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler doğrultusunda KKTC devletinin statüsünün her geçen gün daha da artmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, büyük mücadelelerden geçmiş Kıbrıs Türk halkının devlet sahibi olmasının önemine işaret ederek “Bir halkın geleceğe umutla bakabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için mutlaka egemenliğinin olması lazımdır. Kıbrıs Türk halkı bu önemli coğrafyada bunu başarmıştır” dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkürlerini sundu. Başkan Öztekin; '' Kağıthaneli Kıbrıs gazilerimiz arasında 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'a tekrar gitmeyen hemşehrilerimiz vardı. Biz de bir organizasyon tertipledik. Gazilerimiz, bağımsızlığı için mücadele ettikleri Kıbrıs'ın yeni halini yerinde görsünler istedik. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhatler diliyoruz.'' şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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