Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıthane Meydanı Çok Güzel Hale Geldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane ve Sadabad'ın İstanbul'un üzerine şiirler ve şarkılar yazılan nadide yerlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Bir safa bahşedelim gel şu dili naşada/Gidelim servi revanım yürü Sadabada'a” dizelerini okudu.

“Kağıthane’yi İstanbul'un Parlayan Yıldızı Hâline Getirecek Yatırımları Hayata Geçirdik”

Gönüllerde böylesine derin izler bırakan bu nadide ilçenin tabi ve tarihî güzelliklerine uygun şekilde geliştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydan düzenlemesinin, Sultan Abdülaziz'den Sultan Abdülhamid'e kadar ecdadın hatıralarını yaşatan bu ilçenin cazibesini daha da artıracağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun dışında pek çok alanda Kağıthane’yi İstanbul'un parlayan yıldızı hâline getirecek yatırımları hayata geçirdiklerini anlatarak, “İlçemiz için önemini bildiğim ve Seyrantepe'de inşası süren 620 yataklı hastaneyi inşallah yakında tamamlıyoruz. Metromuzun Kağıthane havalimanı bölümünü inşallah önümüzdeki bahar aylarında hizmete açmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla iş birliği hâlinde sürüyor” diye konuştu.

İlçeye iki millet bahçesi kazandırmanın hazırlığı içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet kıraathanesi, çocuk kütüphanesi, uzay evi, sosyal medya stüdyosu gibi hizmetlerle çocukların önüne yeni dünyalar açıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardım merkeziyle dar gelirli vatandaşlara, maharetli eller çarşısıyla kadınlara, istihdam hizmet noktasıyla işsizlere, engelli hizmet merkeziyle engellilere, bağımlılıkla mücadele merkeziyle özellikle tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığına yönelik hizmetlerin mücadele bazında verildiğini dile getirdi.

Teker teker saymaya kalkılırsa saatler, günler sürecek bu çalışmalar sayesinde Kağıthane'nin geleceğe hazırlandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güzel hizmetleri ilçeye kazandıran belediye başkanı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşı ikna edeceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan yatırım yapmaya, proje üretmeye, eser inşasına devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane Meydan Projesi işte bunun örneklerinden biridir. Bir kez daha meydanımızın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, tüm Kağıthanelileri bu güzel eserle beraber mutlu bir şekilde baharı kutlamaya özellikle davet ediyorum.”

Kurdele kesimi sırasında meydana ilişkin bilgi de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şimdi çok değişik ağaç çeşitleri var. Yeşil bitkilerimiz var. Bodur ağaç çeşitlerimiz var. Bunlarla tabii Kağıthane Meydanı çok daha güzel bir hâle geldi. İnşallah baharla birlikte burada anneler çocuklarıyla, yavrularıyla çok daha farklı bir şekilde vakit geçirebilecekler” diye konuştu.

Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TOKİ Başkanı ömer Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından meydanın açılış kurdelesini davetlilere verdiği talimatla kestirdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kurdele kesiminde söz alarak, Kağıthane'ye her fırsatta verdiği desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kağıthane halkı adına teşekkürlerini arz etti.

Başkan Öztekin konuşmasında; ''Bu meydanı bir botanik bahçe havasında yapmak istedik. Kâğıthane Meydanı Projesi ilçemizi tarihte olduğu gibi yeniden ihya etmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu kapsamda ilçe merkezindeki 20 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekaresi botanik bahçe ve meydan, 5 bin 500 metrekaresi yeşil alan ve 2.500 metrekaresi de yürüyüş yolları olarak hizmete sunuluyor. Oya ağacı, palmiye, hatmi, akçaağaç, ıhlamur gibi yüzlerce ağaç ve binlerce bitki türü toprakla buluşturulmuş; yine Meydan’da tarihi dokuyu simgeleyecek 24 milyon yaşında bir ağaç fosiline de yer verilmiştir. Bunun yanında 305 yaşında beyaz çam, 150 yaşında zeytin ve 70 yaşında mabet ağaçları da Meydan’da yerini almıştır” ifadelerini kullandı.