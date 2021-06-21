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Çeliktepe Kapalı Otoparkı Yenilenerek Hizmete Açıldı

Kağıthane Belediyesi’ne bağlı Çeliktepe K- Park Katlı Otopark’ı yepyeni görünümüyle hizmete açıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Haziran 2021 Pazartesi 17:01
Çeliktepe Kapalı Otoparkı Yenilenerek Hizmete Açıldı
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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in sözünü verdiği Modern Otoparklar projesi kapsamında ilçede bir otopark daha yenilenerek hizmete açıldı. Çeliktepe Mahallesi’nde 1800 m2 alan üzerine kurulu, 2 katlı, 50 araç kapasiteli K-Park Otoparkı belediye tarafından baştan sona yenilendi. Geçtiğimiz aylarda Gültepe K- Park Katlı Otopark’ı da yenilenerek kapasitesi artırılmıştı.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Yenilenen Çeliktepe K- Park Katlı Otopark’ı düzenlenen bir açılışla vatandaşların hizmetine sunuldu. Programda konuşan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; “Bölgenin trafik yoğunluğunu düşündüğümüzde, burası rahat ve güvenli bir trafik akışı için büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Burada alandaki asfalt zemini komple yenileyerek epoksi kaplama ile kapladık. Otopark ve yönlendirme çizgileri çizerek parklanma ve araç trafiğinin düzenli hale getirilmesini sağladık. Otoparkımızı akıllı aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla donatarak modernize ettik. Duvarlar başta olmak üzere idari birimlerde de dahil tüm mekanı komple boyadık. Uzun yıllar bölge halkına hizmet veren ve eskimeye yüz tutmuş burasını yeniden ele alarak adeta sıfır bina gibi tekrar hizmete sunuyoruz. Burası vatandaşlarımıza ilk yarım saat ücretsiz olarak hizmet verecek.” dedi.

Açılış programına Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İlçe Başkanı Serkan Cantürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kağıthane Belediyesi yenilenen otoparkların yanı sıra yeni otopark projeleriyle de şehirde trafiği rahatlatmayı hedefliyor. Hürriyet ve Gültepe mahallelerine toplamda 700 araç kapasiteli; spor, çocuk parkı ve yeşil alanı olan kapalı otoparklar inşa ediliyor. Otoparkların inşası tamamlandığında haftanın belirli günlerinde kapalı pazaryeri olarak da hizmet verecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.06.2021 17:49
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