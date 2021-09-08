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Çarşamba Buluşmaları Başladı

Kağıthane'de pandemi nedeniyle ara verilen Çarşamba Buluşmaları yeniden başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Eylül 2021 Çarşamba 17:54
Çarşamba Buluşmaları Başladı
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Katılımcı yönetimi artırmak adına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in her çarşamba vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini değerlendirdiği Çarşamba Buluşmaları Programı, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı.

Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu'nda sabah 07.30'da başlayan program yaklaşık 4 saat sürdü. Vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Öztekin her birinin talep ve önerilerini değerlendirerek çözüm için görüş alışverişinde bulundu.

Mevcut ve yeni dönem çalışmalarının da ele alındığı programda Başkan Öztekin; '' Göreve geldiğimizde öncelikli işimiz vatandaşla belediye arasında bir gönül köprüsü kurmaktı. Bu maksatla mahallelerimizi tek tek gezerek ev ve işyerlerine misafir olduk. Sivil toplum kuruluşları, okullar, sağlık kurumları ve daha pek çok yere ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın talep ve önerilerini değerlendirdik. Tüm iletişim kanallarımızı açık tuttuk. Vatandaşımız acil bir ihtiyaç anında çağrı merkezi, sosyal medya veya cep telefonumuz aracılığı ile bizlere ulaşabiliyor. Her çarşamba da vatandaşlarımızla birebir görüşüyorduk ancak malum pandemi, buna bir müddet ara vermemizi gerektirdi. Yeni normal süreçte şimdi Çarşamba Buluşmaları'na yeniden başladık.'' diye konuştu.

Çarşamba Buluşmaları Programı ile vatandaşlar tüm talep ve önerilerini bizzat Başkan Öztekin'e iletebiliyor. Böylelikle vatandaşlar şehrin yönetiminde söz sahibi olurken, hemşehrilik bilinci güçlenerek şehre aidiyet duygusu artıyor.

İstanbul Times HAber Ajansı (İTHA)

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