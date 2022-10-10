banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.594,52
ALTIN
1.003,78
DOLAR
18,59
STERLİN
20,59
EURO
18,04
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
Son Dakika
Zeytinburnu 18.Yöresel Günler’e Görkemli Veda
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri Verdi (VİDEOLU)
UBED Öğretmenlere Bilgilerini Güncelleme Semineri...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi İçin Binlerce Kişiye Etli Pilav İkram Etti (VİDEOLU)
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-i Nebi...
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu Bütçede Halkımız Yok dedi…
Son Dakika
Kayabaşı :”AKP’li”Kartoğlu’nun Yüzüne Karşı Bu...

Can Dostlar Ofisi Yakında Açılıyor

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 53 projesinden biri olan Can Dostlar Ofisi yakında açılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 11:59
Can Dostlar Ofisi Yakında Açılıyor
banner171

Kâğıthane, çok yakında anlamlı bir açılışa ev sahipliği yapacak. Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 53 projesinden biri olan; sokak hayvanlarının yaşam kalitesinin artırılması için hizmet verecek Can Dostlar Ofisi, Kâğıthane Arıcılar mevkiinde, Selçuklu Caddesi'nde açılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Can Dostlar Ofisi yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde, 1.500 m2’si kapalı alan, 8 bin 500 m2’si açık yeşil alan olacak şekilde inşa edildi. Merkezde muayene ve teşhis bölümleri, ameliyathaneler, kedi ve köpekler için ayrı ayrı olmak üzere tedavi ve bakım bölümleri, aşevi, depo, teknik oda ve ofis bölümleri yer alacak. Rehabilitasyon Merkezi’nde 100 adet kedi, 100 adet de küçük ve büyük ırk köpekler için tedavi, bakım ve geçici barınma alanları olacak.

Ayrıca 1 adet hayvan ambulansı, 2 adet hayvan nakil aracı, 2 adet besleme aracı ve 1 adet dezenfekte aracı bulunacak.

Veterinerlik hizmetleri birimi sokaktan aldığı hasta ve bakıma muhtaç hayvanları buraya, rehabilitasyon merkezine yerleştirerek muayene ve tedavi edecek. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan Can Dostlar Ofisi’nde kısırlaştırma, numaralandırma, aşılama ve tedavileri yapılan hayvanları aynı zamanda dileyen kişiler sahiplenebilecek.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin proje ile ilgili olarak; '' Can Dostlar Ofisi'nin temelini geçen yıl 4 Ekim'de attık. Hızlıca çalışmalarımızı sürdürerek rehabilitasyon merkezini tam bir yılda tamamladık ve yakında hizmete açıyoruz. Sadece insan odaklı değil; tüm canlıları kapsayan bir yönetim anlayışıyla çalışıyoruz. Burası sokaktaki can dostlarımızın sağlık bulduğu, yuva bulduğu, huzur bulduğu yer olacak.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu
Başkan Öztekin Din Görevlileri İle Buluştu
Kağıthane Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de
Kağıthane Belediyesi Tam Bana Göre Festival'de
Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor
Kağıthane Belediyesi'nin Anadoluya'ya Destekleri Sürüyor
Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı
Üniversite Hazırlık Ve Kişisel Gelişim Kurslarına Kayıtlar Başladı
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169