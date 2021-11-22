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Bu Festival Tam Kağıthane Belediyesi'ne Göre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkent Millet Bahçesi&#39;nde gençlere yönelik olarak açılışı gerçekleştirilen Tam Bana Göre Festivali’ne, Kağıthane Belediyesi de gençlik projeleriyle katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 15:41
Bu Festival Tam Kağıthane Belediyesi'ne Göre
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İstanbul'un en genç belediye başkanları arasında gösterilen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin festivalle ilgili" Burada her bir belediyemiz gençlerimiz yararına olacak projelerini tanıttı.
Kağıthane Belediyesi olarak biz de projelerimizle gençlerimizin hayatını kolaylaştırmaya, onları ileri
taşımaya odaklandık. Gençhane, Uygulamalı Eğitim Platosu, Kültür ve Sanat Akademileri, Uzay Evi,
Eğitim Kampüsleri, Stüdyonuz Bizden, Proje Üretim Merkezi, İstihdam Hizmet Noktası, Millet
Kıraathaneleri, Sporcuhane, Yeni Okul ve Spor Kompleksleri projelerimizi gençlerimizle paylaştık."
diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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