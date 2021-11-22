Bu Festival Tam Kağıthane Belediyesi'ne Göre

İstanbul'un en genç belediye başkanları arasında gösterilen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt

Öztekin festivalle ilgili" Burada her bir belediyemiz gençlerimiz yararına olacak projelerini tanıttı.

Kağıthane Belediyesi olarak biz de projelerimizle gençlerimizin hayatını kolaylaştırmaya, onları ileri

taşımaya odaklandık. Gençhane, Uygulamalı Eğitim Platosu, Kültür ve Sanat Akademileri, Uzay Evi,

Eğitim Kampüsleri, Stüdyonuz Bizden, Proje Üretim Merkezi, İstihdam Hizmet Noktası, Millet

Kıraathaneleri, Sporcuhane, Yeni Okul ve Spor Kompleksleri projelerimizi gençlerimizle paylaştık."

diye konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)