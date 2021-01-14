Bisiklet Sürmenin Bir Yolu Var

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 52 nolu projesi olan 'Kağıthane Bisiklet Yolları' Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde hayata geçecek. Başkan Öztekin önceki gün proje alanını gezdi.

Başkan Öztekin bisiklet yolunun 7,5 kilometre uzunluğunda olacağını belirterek; '' Cendere Vadisi’nin ilçemiz sınırları içerisinde kalan kısmında, dere kenarında geniş ve güvenli bir zeminde planlıyoruz.

Projemiz ağırlıklı olarak park ve yeşil alanların içerisinde konumlandırılacak olup, üzerinde vatandaşların bisiklet kiralayabilecekleri istasyonlar bulunacak. Burası kesintisiz olarak uzun bir mesafede yaya ve bisiklet yolu olarak kullanılabilecek. İlçemize şimdiden hayırlı olsun.'' dedi.