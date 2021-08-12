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Başkan Yüksel, Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlarla Bir Arada

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Muharrem Ayı dolayısı ile Muharrem orucu tutan vatandaşlarla, Hürriyet Mahallesi’nde bulanan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Kartal Şubesi (PSAKD)’nde düzenlenen oruç açma yemeğinde bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 11:19
Başkan Yüksel, Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlarla Bir Arada
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Muharrem Ayı ve Yas-ı matem'in üçüncü günü düzenlenen oruç açma yemeği, pandemi kuralları ve hava sıcaklıkları nedeni ile açık havada gerçekleştirildi.  

Oruç açma yemeğinde, Muharrem ayı ve Yas-ı matem orucunun anlamıyla ilgili konuşma yapan Cemevi dedesi, ibadetlerin kabul olmasını diledi. Ardından okunan duayla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

Lokma yemeğinin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, sohbet esnasında dile getirdikleri sorun ve beklentileri dinledi.

Başkan Gökhan Yüksel, yayınladığı mesajında "Muharrem Ayı ve Yas-ı matem'in üçüncü gününde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Kartal Şubesi’nde canlarla bir araya geldik. Muharrem Orucu tutan tüm komşularımızın, oruçlarının ve dualarının kabul olmasını, Muharrem Ayı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini, ülkemizde ve dünyada yaşanan felaketleri son erdirmesine vesile olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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