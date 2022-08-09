Başkan Öztekin Küçükçekmece'de İlgiyle Karşılandı

İstanbul’da bulunan AK Partili belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde Küçükçekmece’de toplandı. Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelen teşkilat mensupları, kendi aralarında yaptıkları toplantının ardından sahaya indi.

Belediye başkanları kendileri için belirlenen mahallede ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret etti. Başkan Öztekin kendisi için belirlenen Kanarya ve Atatürk mahallelerindeydi. Vatandaşlar Başkan Öztekin'i güler yüzle karşılayarak yoğun ilgi gösterdi.

Talep, öneri ve şikayetleri dinleyen Başkan Öztekin aldığı notları ilgili kişi ve yetkili makamlara ileteceğini söyledi. Yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında Başkan Öztekin AK Parti’nin 2023 vizyonunu anlattı.

Küçükçekmecelilere misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Başkan Öztekin; '' AK Parti'nin son 20 yıldaki icraatları ve gelecek projelerini vatandaşlarımızla paylaştık. Ayrım gözetmeksizin her kesimden vatandaşımızla buluştuk. Bugün Küçükçekmece'de bir kez daha anladık ki; AK Parti'miz 2023'ten de zaferle ayrılacaktır. Vatandaşlarımızın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve partimize güveni tam.'' diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA