Başkan Öztekin Hemşehriyle Bir Araya Geldi

Sazıyla sözüyle, el sanatları ürünleriyle ve Sivas’ın yöresel lezzetleriyle Yenikapı’da Sivas tanıtım günleri yapıldı. Bu yıl 13.’sü gerçekleşen etkinliğe, başta Sivaslılar olmak üzere İstanbul’un her bölgesinden yoğun katılım vardı. İstanbul’da Sivaslıların yoğun bir şekilde bulunduğu ilçelerden biri olan Kâğıthane’den de etkinliğe binlerce vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de etkinlikte il, ilçe ve köy stantlarını gezdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

