Başkan Özteki̇n, Geleceği̇n Bi̇li̇m İnsanlarının Projeleri̇ni̇ İnceledi̇

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi kapsamında Kağıthane’de 17 ayrı okulda bilim fuarları düzenlendi. Geleceğin bilim insanı öğrencilerinin icatlarının sergilendiği fuarlardaki projelerin her biri büyük beğeni topladı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de okulları tek tek gezerek projeleri yerinde inceledi. Ekolojik Denge, Nesnelerin İnterneti, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Siber Güvenlik gibi 43 farklı tematik alandan projeleri inceleyen Başkan Öztekin öğrencileri tebrik etti.

İcat ve projelerini Başkan Öztekin’e sunan öğrenciler destek sözü de aldı. Başkan Öztekin, toplum yararına olan tüm projelerinde öğrencilerin maddi ve manevi yanlarında olacaklarını söyledi.