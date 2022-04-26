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Başkan Öztekin Fransa'daki Türklerle Bir Araya Geldi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yurt dışında temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa'da gurbetçilerle iftar yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Nisan 2022 Salı 16:32
Başkan Öztekin Fransa'daki Türklerle Bir Araya Geldi
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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Yerel Yönetim alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve yurtdışında yaşayan gurbetçileri ziyaret etmek adına gittiği Fransa'da temaslarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilgiyle karşılandı.

Resmi ziyaretleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ile görüşen Başkan Öztekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da Fransa'da olması vesilesiyle kendisiyle bir araya geldi.

Strasbourg'daki Türk esnaf ve STK'ları ziyaret eden Başkan Öztekin, yerel ve ulusal gündemi değerlendirerek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Union of International Democrats (UID) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Başkan Öztekin, gurbetçilerle iftarını açarken UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve bölge başkanları ile de buluştu.

Yerel ve ulusal düzeyde Türkiye'de son 20 yılda yaşanan değişim ve dönüşümü gurbetçilerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Öztekin; '' Gurbetçilerimiz sanki yurtdışında değillermiş gibi Türkiye'yi bizim kadar yakından takip ediyorlar. Özellikle savunma sanayi, teknoloji, sağlık, ulaşım, şehirleşme ve turizm konularında gelişmelerden bahsederken gururlandıklarını görüyoruz. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının çok iyi farkındalar. Kendileriyle bir araya gelerek vatan hasretlerini gidermeye çalıştık, görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.'' dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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