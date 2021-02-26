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Başkan Öztekin Esnaf Ziyaretlerine Başladı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talep ve önerileri değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri, Emniyet Evleri Mahallesi ile başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Şubat 2021 Cuma 09:32
Başkan Öztekin Esnaf Ziyaretlerine Başladı
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Emniyet Evleri Mahallesi'nde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Öztekin mahalle sakini vatandaşlarla da istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde her bir esnafa; içinde kolonya ve maskelerin yer aldığı hijyen paketleri ile yeni yıl seti hediye edildi. Esnaflar ziyarette, çalışmalardan duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

Göreve geldiği tarihten bugüne geçen 22 ayda mahalleye birçok yatırım kazandırdıklarını ifade eden Başkan Öztekin, Millet Kıraathanesi ve Seyir Caddesi'ni örnek gösterdi.

Kağıthane Belediyesi tarafından Emniyetevleri Mahallesi'ne inşa edilen Millet Kıraathanesi ve Çocuk Kütüphanesi, toplam 10 bin kitap kapasitesiyle İstanbul'un sayılı kültürel mekanlarından biri. Yanı sıra geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Emniyetevleri Seyir Caddesi de mahallenin çehresini değiştirdi. Çalışma kapsamında kaldırım ve yol genişletilerek, 2 bin 450 metre kare alana parke döşendi. Yanı sıra 2 bin metre bordür taşı yerleştirilerek, araçlar için cep parklar yapıldı. Cadde'ye 100'e yakın çınar, manolya ve sığla ağaçları dikildi. Çevreci aydınlatmalar ile de gece vakti oluşabilecek ışık kirliliği önlendi. Refüjlerle çevrelenmiş alanlarda yeşil adalar oluşturuldu.

Başkan Öztekin'in esnaf ziyaretleri ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde devam edecek. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri, bir sonraki yılın yatırım planını oluşturacak.

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