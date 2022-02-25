Başkan Özteki̇n'den Üni̇versi̇te Adaylarina Müjde

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ‘Gençhane’ projesi kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kağıthane Belediyesi, talepte bulunan gençlerin bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş ücretlerini karşılayacak. Başkan Öztekin haberi ‘Gençlere Müjde’ başlığı ile sosyal medyadan paylaştı.

Destekten yararlanmak isteyen gençler belediyenin www.kagithane.istanbul adlı internet sitesinden başvuruda bulunabiliyor. Başvuru için son tarih 8 Mart 2022 olarak açıklandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)