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Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''

1921 yılında, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk' e “Mareşal” rütbesi ile “Gazilik” unvanı verilmesinin onuruna her yıl 19 Eylül'de Gaziler Günü kutlanıyor. Bu özel günün 101. yıl dönümünde Kağıthane'de tören düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 13:38
Başkan Öztekin'Den Gazilere: ''Vatan Size Minnettardır''
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Gaziler Günü nedeni ile ilk tören Kağıthane Meydanı'nda yapıldı. Çelenklerin sunulduğu törene Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, idari ve askeri erkân, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları mensupları, şehit ve gazi dernekleri ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

 

Meydan'daki törenin ardından etkinlikler Cengizhan Anadolu Lisesi'nde devam etti. Öğrenciler bugüne özel düzenledikleri dinleti ve sergilerle duygulu anlar yaşattı.

Gün boyu süren etkinlikler Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde Nurtepe Sosyal Tesisi'nde son buldu. Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemekte günün anlamına özel konuşmalar yapıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin burada; '' Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen sizlere şükranlarımı sunuyorum. Vatan size minnettardır. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını; ahirete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Kağıthanemizi bu emanet bilinciyle en güzel şekilde inşa etmeye gayret ediyoruz. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere 500 bine yakın vatandaşımızın hayat şartlarını iyileştirmek adına kentsel dönüşümden sağlığa, çevreden spora, kültür sanata Kağıthane’mizi; ümit ettiğimiz gelecek güzel günlere hazırlıyoruz. '' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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