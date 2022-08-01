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Başkan Öztekin Anadolu'da Hemşerileriyle Buluştu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin Kurban Bayramı süresince de çalışmalarına ara vermeden devam etti. Bayram boyunca Anadolu'nun farklı illerini karış karış dolaşan Başkan Öztekin, bir çok dernek, sivil toplum kuruluşu, belediye başkanı ve vatandaş ile yakın temaslarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:46
Başkan Öztekin Anadolu'da Hemşerileriyle Buluştu
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Başkan Öztekin Anadolu ziyaretlerine ilk olarak Gümüşhane’den başladı. Geleneksel Kadırga Yaylası Şenliği’ne katılan Başkan Öztekin; Söğütağıl, Yayladere, Kaletaş, Pehlivantaşı, Süle ve Geçit köylerini de ziyaret ederek Gümüşhaneli hemşehrileri ile hasbihal etti.

Başkan Öztekin’in Anadolu ziyaretlerindeki ikinci durağı Bayburt oldu. Yöre halkı, kaymakam ve belediye başkanları, muhtarlar ve STK temsilcileri ile bayramlaşan Başkan Öztekin Beşpınar, Demirözü, Bayrampaşa ve Oruçbeyli köylerini ziyaret etti.

Anadolu ziyaretlerinde bir diğer durak ise Rize idi. Rize’de vatandaşlar Başkan Öztekin’i yoğun ilgiyle karşıladı. Salarha Köyü’ndeki temaslarının ardından Başkan Öztekin Giresun Görele Çömlekçi Deresi Fındık Festivali'ne katıldı.

Anadolu ziyaretlerinden memnun ayrılan Başkan Öztekin; '' Anadolu ziyaretlerimizde bayramı memleketlerinde geçiren Kağıthanelilerle buluştuk. Bizleri hanelerinde güleryüz ve hoş sohbetleriyle ağırlayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Anadolu'nun tarihi, kültürel ve coğrafi güzelliklerini yerinde gözlemleme fırsatımız oldu.'' dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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