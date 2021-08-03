Başkan Öztekin Anadolu'da Hemşehrilşeriyle Buluştu

Hemşehri buluşmaları kapsamında Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Sivas illerini ziyaret eden Başkan Mevlüt Öztekin, burada Kağıthaneli vatandaşlarla bir araya gelerek bayram tebriklerini iletti.

Başkan Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı ziyaretler kapsamında bu illerdeki mahalle ve köylerde vatandaşların hanelerine misafir oldu. Yanı sıra Başkan Öztekin, gittiği bölgelerdeki belediye başkanları ile de buluşarak çalışmalar hakkında karşılıklı istişarelerde bulundu. Bayram tatillerini memleketlerinde geçiren Kağıthaneliler, Başkan Öztekin ve beraberindeki heyeti evlerinde hoş sohbet ve güleryüzle ağırladı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)