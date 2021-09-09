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Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin selden zarar gören Kastamonu ve Sinop illerini ziyaret ederek afetzedelerle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2021 Perşembe 12:18
Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı
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Başkan Öztekin Kastamonu’nun Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve Sinop&#39;un
Türkeli ilçelerinde selin neden olduğu afet yerlerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların acılarını
paylaştı. Kaymakam, belediye başkanları ve muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Öztekin, mevcut
süreçte yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.
Devletin tüm kademeleri afet bölgelerinde yaraları sarmak için çalışırken Kağıthane Belediyesi de
afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine ilk günden itibaren gıda kolisi, kıyafet, sabun,
kolonya, çocuk bezi, arama kurtarma ekipmanları, havlu, yara kremi ve ıslak mendilden oluşan yardım
malzemelerini ulaştırdı. Ayrıca afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğinde bulunan Kağıthane
Belediyesi’nin bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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