Başkan Öztekin Afetzedelerin Acılarını Paylaştı

Başkan Öztekin Kastamonu’nun Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı ve Sinop'un

Türkeli ilçelerinde selin neden olduğu afet yerlerinde incelemelerde bulunarak vatandaşların acılarını

paylaştı. Kaymakam, belediye başkanları ve muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Öztekin, mevcut

süreçte yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Devletin tüm kademeleri afet bölgelerinde yaraları sarmak için çalışırken Kağıthane Belediyesi de

afetlerin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine ilk günden itibaren gıda kolisi, kıyafet, sabun,

kolonya, çocuk bezi, arama kurtarma ekipmanları, havlu, yara kremi ve ıslak mendilden oluşan yardım

malzemelerini ulaştırdı. Ayrıca afet bölgelerine araç, ekip ve ekipman desteğinde bulunan Kağıthane

Belediyesi’nin bölgede yaraları sarma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)