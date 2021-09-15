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Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi&#39;ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi  

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe genelinde yürütülen alt yapı çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyor. Kordonboyu Mahallesi Tekel Caddesi üzerinde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik personelden bilgi alan Başkan Yüksel’e Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin de eşlik etti. Başkan Yüksel, ilçede alt yapıyı güçlendirmek adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Kartal Belediyesi, Tekel Caddesi&#39;nde yağmur suyu kanalının yetersiz olması nedeniyle caddede su birikintilerine yol açan ve vatandaşların zor anlar yaşamasına sebebiyet veren soruna kalıcı çözüm bulmak için harekete geçerek alt yapı çalışmalarını hızlandırdı. Kartal Belediyesi&#39;nin girişimiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi&#39;ne (İBB) bağlı İBB 7. Bölge Yol Bakım Müdürlüğü tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, Tekel Caddesi&#39;ne 600 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşendi ve 68 adet yağmur suyu bacası kuruldu. Böylece caddedeki yağmur suyu bacalarının sayısı da 12&#39;den 80&#39;e çıkmış oldu. Yağmur suyu ile ilgili alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra caddede asfalt serimi yapıldı.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2021 Çarşamba 13:57
Başkan Gökhan Yüksel, Tekel Caddesi&#39;ndeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi  
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Alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi işlemlerinin de gerçekleştirildiği bölgede inceleme yapan
Başkan Gökhan Yüksel, &quot;Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar
neticesinde, yağışlı havalarda su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması
için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapısını güçlendirmek için İBB ile uyum içinde çalışmayı
sürdüreceğiz.&quot; diye konuştu.
 
Çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşlar Başkan Gökhan Yüksel&#39;e büyük ilgi göstererek yapılan
çalışmalarla ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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