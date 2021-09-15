Alt yapı çalışmalarının yanı sıra asfalt serimi işlemlerinin de gerçekleştirildiği bölgede inceleme yapan
Başkan Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak İSKİ ile koordinasyon içinde yürüttüğümüz çalışmalar
neticesinde, yağışlı havalarda su baskınları yaşanan bölgelerde bir daha böyle bir durumun yaşanmaması
için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlçemizin altyapısını güçlendirmek için İBB ile uyum içinde çalışmayı
sürdüreceğiz." diye konuştu.
Çalışmalar sırasında çevredeki vatandaşlar Başkan Gökhan Yüksel'e büyük ilgi göstererek yapılan
çalışmalarla ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)