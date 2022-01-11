Bakan Mehmet Muş Kağıthane'De

Kağıthane Belediyesi'nde gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürerken Başkan Öztekin Kağıthane

Belediyesi'nin yerel ekonomiyi canlandırma konusunda yapmış olduğu çalışmaları Bakan Muş ile

paylaştı.

Buluşmada konuşulan konular şu şekilde özetlendi:

Kağıthane Belediyesi pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde iş yeri tam kapalı olan kahvehane,

internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine 1.000 TL'lik nakdi destekte

bulundu. Yanı sıra 10 binin üzerinde işyeri dezenfekte edildi. Şehrin en işlek caddelerinde

gerçekleştirilen yol ve kaldırım genişletme, peyzaj ve altyapı çalışmaları neticesinde kent estetiği

artarken; projelerden en çok bölge esnafı memnun kaldı. Başkan Öztekin'in göreve başladığı 2019

yılındaki ilk projesi Maharetli Eller Çarşısı da yüzlerce kadının iş sahibi olmasını sağladı. Kadınlar

evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini bu çarşıda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kağıthane Belediyesi, işçi arayan esnaf ve kobilere İstihdam Hizmet Noktası aracılığı ile destek oluyor.

Niteliklerine uygun iş arayan vatandaşlar İstihdam Hizmet Noktası'na başvuruda bulunurken; belediye

ekipleri bu kişileri işçi arayan firmalarla buluşturuyor. Bu sayede hem iş arayan hem de işverenler

ortak bir merkez aracılığı ile bir araya geliyor. Kağıthane Belediyesi iş yeri ruhsatlandırmada da birçok

yenilik getirdi. İş yeri ruhsatı almak için gerekli olan prosedürler, belediyenin internet sitesi üzerinden

artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Bakan Muş, Kağıthane Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile

getirerek Başkan Öztekin'i tebrik etti.

Başkan Öztekin de Bakan Mehmet Muş'u Kağıthane'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek

ziyaret ve destekleri için kendisine teşekkür etti.