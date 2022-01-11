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Bakan Mehmet Muş Kağıthane'De

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin&#39;i ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ocak 2022 Salı 16:39
Bakan Mehmet Muş Kağıthane'De
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Kağıthane Belediyesi&#39;nde gerçekleşen buluşma yaklaşık bir saat sürerken Başkan Öztekin Kağıthane
Belediyesi&#39;nin yerel ekonomiyi canlandırma konusunda yapmış olduğu çalışmaları Bakan Muş ile
paylaştı.
Buluşmada konuşulan konular şu şekilde özetlendi:
Kağıthane Belediyesi pandeminin en yoğun yaşandığı dönemde iş yeri tam kapalı olan kahvehane,
internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine 1.000 TL&#39;lik nakdi destekte
bulundu. Yanı sıra 10 binin üzerinde işyeri dezenfekte edildi. Şehrin en işlek caddelerinde
gerçekleştirilen yol ve kaldırım genişletme, peyzaj ve altyapı çalışmaları neticesinde kent estetiği
artarken; projelerden en çok bölge esnafı memnun kaldı. Başkan Öztekin&#39;in göreve başladığı 2019
yılındaki ilk projesi Maharetli Eller Çarşısı da yüzlerce kadının iş sahibi olmasını sağladı. Kadınlar
evlerinde hazırladıkları el emeği ürünlerini bu çarşıda satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Kağıthane Belediyesi, işçi arayan esnaf ve kobilere İstihdam Hizmet Noktası aracılığı ile destek oluyor.
Niteliklerine uygun iş arayan vatandaşlar İstihdam Hizmet Noktası&#39;na başvuruda bulunurken; belediye
ekipleri bu kişileri işçi arayan firmalarla buluşturuyor. Bu sayede hem iş arayan hem de işverenler
ortak bir merkez aracılığı ile bir araya geliyor. Kağıthane Belediyesi iş yeri ruhsatlandırmada da birçok
yenilik getirdi. İş yeri ruhsatı almak için gerekli olan prosedürler, belediyenin internet sitesi üzerinden
artık daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
Bakan Muş, Kağıthane Belediyesi&#39;nin yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek Başkan Öztekin&#39;i tebrik etti.
Başkan Öztekin de Bakan Mehmet Muş&#39;u Kağıthane&#39;de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek
ziyaret ve destekleri için kendisine teşekkür etti.

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