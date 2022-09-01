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Bakan Karaismailoğlu Metro İçin Tarih Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız." dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 18:34
Bakan Karaismailoğlu Metro İçin Tarih Verdi
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Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki test sürüşüne katılan Karaismailoğlu, havalimanı şantiyesinde, metro hattında gelinen noktaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi:

'' Sabah Kağıthane'den metromuza binerek havalimanımıza geldik, metromuzu test ettik, herhangi bir problemimiz yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon süreçleri devam ediyor, testlerimiz devam ediyor. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metroyla ulaşmaya başlamasını sağlamak. Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, ondan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız.

Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı ve Marmaray'la birlikte Küçükçekmece bağlantısını 2023 itibarıyla bitirerek, 32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı çepeçevre saran metro hattının tamamını 2023 yılı içinde bitirerek milletimizin hizmetine sunmanın heyecan içerisindeyiz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de Bakan Karaismailoğlu ile birlikte test sürüşüne katılarak şunları söyledi: '' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakan ve milletvekillerimize; ilçemize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Yeni metro hattımız ile birlikte Kağıthane, İstanbul'da ulaşımın nirengi noktası olacak. Bu da Kağıthane'nin her anlamda değerine değer katacak.''

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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