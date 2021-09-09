Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Kağıthane metro istasyonunda

incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya

ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk,

Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor.

Projemizde bugüne kadar 76 bin 509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322

metreküp beton dökerek beton işlerinin yüzde 97,5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de

yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet

TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük.

İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin

çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara

indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız."

Türkiye'nin en hızlı metrosu Kağıthane'de

"Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey metro hattına

entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca, yapımı

Bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar

devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak.

Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir

kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400

olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde

91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum."

Kağıthane- İstanbul Havalimanı arası 25 dakika

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bakan Karaismailoğlu'na metro ziyareti sırasında eşlik etti. Başkan

Öztekin metro projesinin Kağıthane'ye birçok alanda kazanımlar sağlayacağını belirterek; ''Vatandaşlarımız

Kağıthane'den metroya bindiğinde 25 dakika içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Bu da ilçemizi başta ulaşım

olmak üzere turizm, ticaret ve istihdam konularında çok ileriye taşıyacak.Kamunun yanında Kağıthane'miz özel

sektörden de birçok yatırım aldı. Son 2 yılda otel, hastane, üniversite, havayolu şirketi gibi özel sektör yatırımlarının

yeni adresi Kağıthane oldu. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza,

milletvekillerimize, Kağıthane'ye verdikleri destekten ötürü saygı ve şükranlarımı sunarım. Metro projesinin hayata

geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.'' diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin metro incelemelerinin ardından birlikte Kağıthane Belediyesi'ne geçti.

Başkan Öztekin burada mevcut ve yeni dönem çalışmalarıyla ilgili Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verdi. İstişare sonrası

Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin Sadabad mesiresinde yürüyüş yaparak restorasyonu tamamlanan tarihi

eserleri inceledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)