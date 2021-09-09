Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Kağıthane metro istasyonunda
incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarda gelinen son noktaya
ilişkin açıklamalarda bulundu:
"Hava yolu trafiğinde küresel bir hub olma iddiamızı destekleyen İstanbul Havalimanı'mızla birlikte Göktürk,
Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş'a ulaşan 37,5 kilometre uzunluğundaki bu metro hattımız 9 istasyondan oluşuyor.
Projemizde bugüne kadar 76 bin 509 metre tünel açarak tünel çalışmalarımızı tamamladık. 1 milyon 518 bin 322
metreküp beton dökerek beton işlerinin yüzde 97,5'ini bitirdik. 74 bin 20 kilometre ray montajı yaparak bu işleri de
yüzde 96,6 oranına ulaştırdık. İstasyonlarımızda 154 bin 448 metrekare kapalı alan oluşturduk. Aynı anda 10 adet
TBM ile Türkiye'nin en fazla tünel açma makinesi kullanılan projesini yürüttük.
İlk ray kaynağını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ocak 2020'de yaptığımız metro hattımızda, son TBM'nin
çalışmalarını 10 Mayıs 2020'de tamamlayıp Gayrettepe istasyonuna ulaştık. 8 Eylül 2020'de ilk trenlerimizi raylara
indirdik. Kasım 2021'de de bu noktada, ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız."
Türkiye'nin en hızlı metrosu Kağıthane'de
"Metro hattımız, ince işleri devam eden Kağıthane istasyonumuzda yüzeyden Kabataş-Mahmutbey metro hattına
entegre olacak. Gayrettepe istasyonunuzda da Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna entegre olacak. Ayrıca, yapımı
Bakanlığımız tarafından devam eden Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı metrosu ile Küçükçekmece Marmaray'a kadar
devam edip metro hattımız 70 kilometreye ulaşacak.
Hattımızda işletilecek trenler, önce otomatik, ardından da sürücüsüz çalışacak ve saatte 120 kilometre gibi rekor bir
kent içi raylı sistem hızına ulaşacak. Yani ülkemizin en hızlı metrosu olacak. Tek yön yolcu kapasitesi saatte 38 bin 400
olarak planlanan hat üzerinden günde 600 binin üzerinde yolcu taşınacak. Projenin toplam ilerleme oranının yüzde
91,86 olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum."
Kağıthane- İstanbul Havalimanı arası 25 dakika
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Bakan Karaismailoğlu'na metro ziyareti sırasında eşlik etti. Başkan
Öztekin metro projesinin Kağıthane'ye birçok alanda kazanımlar sağlayacağını belirterek; ''Vatandaşlarımız
Kağıthane'den metroya bindiğinde 25 dakika içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşabilecek. Bu da ilçemizi başta ulaşım
olmak üzere turizm, ticaret ve istihdam konularında çok ileriye taşıyacak.Kamunun yanında Kağıthane'miz özel
sektörden de birçok yatırım aldı. Son 2 yılda otel, hastane, üniversite, havayolu şirketi gibi özel sektör yatırımlarının
yeni adresi Kağıthane oldu. Bu noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza,
milletvekillerimize, Kağıthane'ye verdikleri destekten ötürü saygı ve şükranlarımı sunarım. Metro projesinin hayata
geçmesinde emeği olan mühendisinden işçisine tüm çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.'' diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin metro incelemelerinin ardından birlikte Kağıthane Belediyesi'ne geçti.
Başkan Öztekin burada mevcut ve yeni dönem çalışmalarıyla ilgili Bakan Karaismailoğlu'na bilgi verdi. İstişare sonrası
Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin Sadabad mesiresinde yürüyüş yaparak restorasyonu tamamlanan tarihi
eserleri inceledi.
İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)