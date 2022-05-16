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Ata Sporu 'Atlı Cirit' Kağıthane'de Yaşatılıyor

Sadabad Yaz Etkinlikleri çerçevesinde “Geleneksel Atlı Cirit Şöleni” Kağthane’de bulunan Hasbahçe’de düzenlendi. Şölen hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Osmanlı’dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabad Çayırı’nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26’ncısını düzenliyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:40
Ata Sporu 'Atlı Cirit' Kağıthane'de Yaşatılıyor
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Türk kültüründe önemli bir yeri olan Cirit Sporu, Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen bir şölenle sporseverlerle buluştu. 4 takımlı 40 ciritçi ile gerçekleştirilen şölende Sivas, Erzurum, İstanbul ve Uşak’tan gelen ciritçiler, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Kağıthane Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş ata sporu cirit oyunlarını bu yıl da 26. kez İstanbullularla buluşturdu. Binlerce vatandaşın seyirci olarak yer aldığı şölen, renkli ve bir o kadar heyecanlı anlara sahne oldu.

“Osmanlı’dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabat Çayırı’nda oynanıyor”

Düzenlenen Geleneksel Atlı Cirit Şöleni'nde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle heyecanlıyız, Covid-19 dönemini atlatıyoruz, sona geldik. İki yıl boyunca etkinliği yapamadık. Kağıthane’de Sadabad’tayız, tarihi alandayız. Osmanlı’dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabad Çayırı’nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26’ncısını düzenliyoruz. Burada da Erzurum’dan, Sivas’tan, Uşak’tan ve İstanbullu takımlarımız var. Alanda, tozun dumana katıldığını görüyoruz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Yaklaşık 10 bine yakın izleyicimiz burada. Tüm İstanbullular, Kağıthaneliler burada. İyi seyirler diliyorum. Sadabad günleri çerçevesinde önümüzdeki hafta da yağlı güreş etkinliklerimiz var. Geleneksel okçuluk yarışmalarımız var. 19 Mayıs’ta da gençlerimizler beraber olacağız. ” ifadelerini kullandı.

Erzurum Ejder Atlı Cirit Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü ve İstanbul Doğa Sporları Atlı Cirit Spor Kulübü'nün kıyasıya mücadelesine sahne olan Cirit Şöleni'nin sonunda takımlar karma olarak geleneksel Kara Cirit oyununu sergiledi.

Şölenin sonunda katılımcı takım ve spor insanlarına kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Alandaki binlerce vatandaşa da çeşitli yemek ikramlarında bulunuldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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