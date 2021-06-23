Arıcılar Çamlıvadi Camii İbadete Açıldı

Kağıthane Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin desteğiyle inşa edilen Arıcılar Çamlıvadi Camii yaklaşık 2 bin 500 m2'lik alana yapıldı. Toplam bin 500 kişi kapasiteli camide kütüphane, idari birimler ve otopark da yer alıyor. Cami modern mimarisi ve içindeki hat sanatı süslemeleriyle vatandaşların büyük beğenisini kazanırken, duvarlarını kaplayan camlar sayesinde hem aydınlık hem de ferah bir atmosfer sunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; ''Böylesi bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunarım. Kağıthane'miz ve İstanbul'umuz için hayırlara vesile olsun.'' dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)