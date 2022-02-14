banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
816.70
DOLAR
13.60
STERLİN
18.43
EURO
15.40
6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden ortak açıklama
Son Dakika
6’lı Toplantıdan sonra muhalefet liderlerinden...
Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil Edecek
Avcılar’lı Sporcular Ülkemizi Avrupa'da Temsil...
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli Arttığı Bir Ortamda Asgari Ücrete Yüzde 100 Zam Yapsanız da Yetmez”
İmamoğlu: “Elektrik Faturasının Üç Misli...
EMITT açılışında konuşan Başkan İmamoğlu: Turizm; barış, huzur, adalet ve demokrasi ister
EMITT açılışında konuşan Başkan İmamoğlu:...

Amatör Spora Destekler Devam Ediyor

Kağıthane Belediyesi ilçesindeki amatör spor kulüplerine 280 bin TL’lik nakdi destekte bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Şubat 2022 Pazartesi 16:00
Amatör Spora Destekler Devam Ediyor
banner171

Kağıthane&#39;de 2021 yılında başarılarıyla adından söz ettiren ferdi amatör spor kulüpleri ödüllendirildi.
Amatör spor kulüplerini desteklemek ve başarılarını motive etmek amacıyla düzenlenen ödül
programında; ilçedeki 19 kulübe 280 bin TL&#39;lik nakdi destekte bulunuldu. Desteklerden 117 sporcu 10
antrenör olmak üzere toplamda 127 kişi faydalandı.
Nurtepe Sosyal Tesisi&#39;nde düzenlenen programın ev sahipliğini Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
yaparken; programa Kağıthane Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ömer Tüfekçi, kulüp başkanları
ve sporcular katıldı.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin programda yaptığı konuşmada; &#39;&#39;İlçemizde faaliyet
gösteren sporcular, antrenörler ve kulüpleri; yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki müsabakalarda
aldıkları derecelerinden dolayı ödüllendirdik. Bugüne kadar toplam 1,5 milyon liralık destekte
bulunduk. Yanı sıra kulüplerimize deplasmanda ulaşım desteği, antrenmanları için tesis desteği
veriyoruz. Spora olan yatırımlarımız neticesinde 2021’de birçok madalya elde ettik. Kağıthane’mize 2
olimpiyat madalyası başta olmak üzere birçok dünya ve Avrupa madalyası getirdik.’’ diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversite Ve Kpss'Ye Hazırlanan Gençlere Müjde
Üniversite Ve Kpss'Ye Hazırlanan Gençlere Müjde
Bakan Mehmet Muş Kağıthane'De
Bakan Mehmet Muş Kağıthane'De
Kağıthane meydanı'nda 3. Etap çalışmaları da tamamlandı
Kağıthane meydanı'nda 3. Etap çalışmaları da tamamlandı
Kağıthane'nin Yeni Tematik Caddesi Olan '28 Nisan' Açıldı
Kağıthane'nin Yeni Tematik Caddesi Olan '28 Nisan' Açıldı
Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimi
Zabıtadan Fahiş Fiyat Denetimi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169