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Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmete Hazır

Kağıthane Belediyesi tarafından deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kağıthane&#39;yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Aralık 2021 Salı 08:36
Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmete Hazır
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Doğal afet anı ve sonrasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla Kağıthane
Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 450 m2 alanda inşa edilen Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi&#39;ndeki son hazırlıkları Kaymakam Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin
yerinde inceledi.
Afet anı ve sonrası şehrin idarecileri, afet çalışma grupları, araç ve ekipmanlar burada toplanarak
olumsuzluklara karşı koordineli şekilde hızlı ve etkin çözümler üretecek. Yanı sıra tüm şehir kameralar
aracılığıyla 24 saat canlı olarak izlenebilecek.
Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, &#39;&#39; Afetlerle yaşamaya
mecburuz. Doğru tedbirleri öncesinde almak şehrin idarecileri olarak bizlerin ilk görevidir.
Vatandaşlarımız da ev ve işyerlerinde kendi tedbirlerini önceden almalıdır. Bizler tedbir amacıyla
Kağıthane&#39;de kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Riskli yapıları kontrollü şekilde
ortadan kaldırıyoruz. Okul ve işyerlerinde afet bilinci ve ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz. 99 olan afet
toplanma alanlarımızın sayısını 175&#39;e çıkardık. Toplanma alanlarına karekodlu okuma sistemi getirdik.
Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu
kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi
oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz
bir haber ağı teknolojisi için son 2 buçuk yılda 70 km&#39;lik fiber optik kablolama yaptık.&#39;&#39; dedi.
Başkan Öztekin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi&#39;nin yeni yılda faaliyete geçeceğini açıkladı.

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