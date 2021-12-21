Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmete Hazır

Doğal afet anı ve sonrasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla Kağıthane

Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 450 m2 alanda inşa edilen Afet ve Acil Durum

Yönetim Merkezi'ndeki son hazırlıkları Kaymakam Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin

yerinde inceledi.

Afet anı ve sonrası şehrin idarecileri, afet çalışma grupları, araç ve ekipmanlar burada toplanarak

olumsuzluklara karşı koordineli şekilde hızlı ve etkin çözümler üretecek. Yanı sıra tüm şehir kameralar

aracılığıyla 24 saat canlı olarak izlenebilecek.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, '' Afetlerle yaşamaya

mecburuz. Doğru tedbirleri öncesinde almak şehrin idarecileri olarak bizlerin ilk görevidir.

Vatandaşlarımız da ev ve işyerlerinde kendi tedbirlerini önceden almalıdır. Bizler tedbir amacıyla

Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Riskli yapıları kontrollü şekilde

ortadan kaldırıyoruz. Okul ve işyerlerinde afet bilinci ve ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz. 99 olan afet

toplanma alanlarımızın sayısını 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına karekodlu okuma sistemi getirdik.

Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu

kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi

oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz

bir haber ağı teknolojisi için son 2 buçuk yılda 70 km'lik fiber optik kablolama yaptık.'' dedi.

Başkan Öztekin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin yeni yılda faaliyete geçeceğini açıkladı.