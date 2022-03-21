18 Mart Çanakkale Zaferi Kağıthane'de Kutlandı

Törene Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, askeri yetkililer ile çok sayıda gazi ve vatandaş katıldı. Sabah saatlerinde kar yağışının eşlik ettiği törende gurur hakimdi.

Kağıthane Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan protokol, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptılar. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bugüne dair yaptığı konuşmada; '' Bugün Çanakkale Deniz Zaferimizin 107. yıldönümünü ülke ve millet olarak hep birlikte idrak ediyoruz. Bundan 1 asır önce Çanakkale’de destan yazan tüm kahramanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum. Türk Milleti; Çanakkale’de yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın destanını yazmıştır. Çanakkale’de verilen mesaj, sadece milletimize değil, tüm dünyaya hitap etmektedir. Dönemin tüm savaş yöntemlerinin; denizde, karada, havada en üst düzeyde kullanıldığı Çanakkale muharebeleri, asıl gücün teknoloji değil, inanç olduğunu dünyaya bir kez daha göstermiştir.'' dedi.